Под Воронежем задержали 19-летнего нетрезвого водителя без прав

Около часа ночи на улице Первомайской внимание патрульных привлек «ВАЗ». За рулем был 19-летний житель поселка городского типа Подгоренский. Водитель сначала попытался проигнорировать требование сотрудников ГИБДД об остановке, но быстро понял, что скрыться не удастся. Об этом в региональной Госавтоинспекции сообщили 21 апреля.
При проверке документов выяснилось, что прав у парня никогда не было. Более того, от молодого человека шел сильный запах спиртного. Алкотестер подтвердил подозрения инспекторов, показав 0,592 мг/л алкоголя в выдохе, что значительно превышает допустимую норму.
Теперь нарушителю придется ответить по всей строгости закона. На него составили сразу два протокола: за пьяную езду без прав и за отсутствие страховки. Юноше грозит либо административный арест на срок до 15 суток, либо штраф в размере 45 000 рублей. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.