Волгоградку задержали за нападение на чужого ребенка в магазине

В Волгограде установлена и задержана местная жительница, которая накануне напала в сетевом магазине на чужого ребенка на глазах родителей малышки. При этом, как утверждают очевидцы, женщина вела себя неадекватно.

В полиции сообщили, что с заявлением о случившемся 20 апреля в ОМВД по Тракторозаводскому району обратилась мама девочки. С ее слов, незнакомая ей дама в платочке пыталась ударить ее ребенка.

Установлено, что телесные повреждения девочке хотела нанести 38-летняя местная жительница. В отношении неё, как сообщается, приняты меры медицинского воздействия. Мотивы такого поведения не поясняются. По факту случившегося проводится проверка.

Фото из архива V102.RU / Скриншот с камер видеонаблюдения.

