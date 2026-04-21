Раскрыты детали смертельного восхождения туристов в Бурятии

Трое туристов из Красноярского края насмерть замерзли во время восхождения к пику Мунку-Сардык. Об их гибели стало известно из записки — выжившие походники оставили ее в придорожном кафе и поднялись обратно в базовый лагерь. В составе тургруппы из Красноярска было 15 человек. Как удалось выяснить, подъем организовал коммерческий туроператор.
Подробности трагедии, текст записки, а также комментарии эксперта об опасностях маршрута и амбициях клиентов-походников, которые не всегда правы — в материале krsk.aif.ru.
Записка в придорожном кафе.
Группа из 15 человек прибыла из Красноярска в поселок Монды республики Бурятия. 18 апреля туристы покинули базовый лагерь и отправились покорять пик Мунку-Сардык. Через четыре дня они должны были вернуться.
В ночь на 21 апреля несколько участников спустились к автомобильной трассе у подножия. В придорожном кафе они оставили владельцу записку, в которой говорилось о смерти участников похода.
«Гора Мунку-Сардык, район “подушки”. Три человека найдены без признаков жизни. Требуется эвакуация», — говорится в послании.
Выжившие туристы поднялись обратно к месту происшествия. Утром владелец кафе передал информацию экстренным службам, на помощь выдвинулись семеро спасателей со спецтехникой.
Как уточнили в ГО и ЧС Бурятии, погибшими оказались мужчина 43 лет и две женщины — им было 41 и 44 года. По информации телеграм-канала SHOT, двое из них были опытными альпинистами. Также одна из женщин возглавляла частную турфирму и подбирала для клиентов индивидуальные маршруты. Информация о жертвах уточняется.
Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что поход проходил в условиях жесточайшего весеннего циклона. Жительница Бурятии Оюна Будаева вспоминает: погода в те дни была суровая.
«18, 19 и 20 апреля были сильные ветра, шёл снег. Циклон сильный. Погода установилась только сейчас. Много таких историй в наших горах. У нас на подножиях вечно снег и пасмурно, а в долине может быть солнце. Мунку-Сардык — это слишком серьезное восхождение. Там тучи буквально за горы цепляются, погода резко меняется, даже если немного подняться», — пояснила Оюна.
Ее слова подтверждают официальные сводки МЧС региона. Жителей предупреждали о неблагоприятных метеоусловиях и порывах ветра до 18−20 м/с. Также из-за снегопада вводились ограничения на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе. Тогда из-за непогоды на дорогу не выпускали автобусы и большегрузы. Слюдянский район, хоть и находится в соседнем регионе, а не в самой Бурятии, расположен в полутора часах езды от посёлка Монды. Именно оттуда красноярские туристы отправились на восхождение.
Ошибки туристов.
Что конкретно произошло на пике Мунку-Сардык — установит следствие. Пока людей даже не спустили с вершины, судить об этом сложно. Руководитель школы гидов и внештатный спасатель Кристина Токмакова, которая уже 16 лет подряд ходит на Мунку-Сардык, выделяет несколько факторов, совокупность которых могла привести к трагедии.
«Могу только предположить причины. Одним из возможных факторов стала погода. В республике была неблагоприятная обстановка. Второе — человеческий фактор. Не учли погодные условия, выбрали неверную тактику. По предварительной информации известно, что люди травмировались на участке от “подушки” до вершины, а там обычно крайне неблагоприятные метеоусловия, сильный ветер и холод. Это могло стать еще одной причиной ухудшения состояния людей. В апреле погода холоднее по сравнению с маем. Также могла сказаться плохая экипировка, хотя получить обморожение можно и в случае с хорошим снаряжением», — предполагает гид.
Также Кристина Токмакова отмечает, что с 2024 года в России действует закон, который обязывает пройти аттестацию тех инструкторов-проводников, кто водит людей по маршрутам, требующим специального сопровождения.
«Как раз таки Мунку-Сардык относится к этой категории маршрутов. Если маршрут заявлен как горный, то гид должен иметь аттестацию по горному виду туризма минимум первой категории сложности. Информация о соответствующей аттестации гида содержится на сайте Минэкономразвития, в реестре инструкторов проводников. Это все доступно. Также должно соблюдаться минимальное количество инструкторов-проводников на группу. На Мунку-Сардык на группу от 4 до 12 туристов — минимум два инструктора проводника. При горном восхождении не допускается комплектование групп туристов свыше 12 человек. Все это закреплено в соответствующих нормативах и законодательных актах», — говорит Кристина Токмакова.
Иллюзия легкости.
Поход красноярской группы был коммерческим, то есть организацией занимался туроператор за деньги. Кристина Токмакова отмечает, что маршрут часто позиционируется как доступный. Это, в свою очередь, может сыграть с путешественниками злую шутку.
«Мунку-Сардык — высочайшая вершина Восточных Саян и один из популярных туристических маршрутов. Многие компании позиционируют его как несложный. Однако эта доступность обманчива и создает иллюзию легкости, которая становится ловушкой. Маршрут относится к категорийным. Для успешного прохождения необходимо иметь хорошую физическую подготовку, обладать базовыми техническими навыками альпинизма, уметь правильно работать со снаряжением. Также нужно заранее ознакомиться с прогнозом погоды, учесть не только температуру, но и ветер, осадки», — делится опытом Кристина Токмакова.
Программа восхождения вместе с забросом, учебными занятиями, акклиматизацией, штурмом вершины и выездом длится четыре-пять дней. Эксперт отмечает, сложность маршрута зависит от времени года.
«Летом тропа сложнее из-за дополнительного препятствия в виде горной реки, которую нужно преодолеть вброд еще до базового лагеря, а при восхождении увеличивается риск камнепадов и гроз. Зимой технически тропа более предсказуемая. Период с апреля по май считается самым благоприятным в плане погоды, но все-таки в это время на вершине и в горах сохраняются условия зимы. К сожалению, я не раз видела, что в гору поднимаются плохо подготовленные самостоятельные туристы, без снаряжения и одежды. А еще хуже — есть неопытные гиды, которые ведут за собой большие группы, таких же неопытных и неподготовленных людей», — говорит инструктор-проводник.
На пути к вершине также есть серьезные препятствия. После комфортной дороги по реке начинается ледопад, преодолевать который нужно в специальном снаряжении. Выше идут огромные каменные глыбы — морены, где высок риск сорваться и получить перелом.
«Самый сложный и опасный участок — от озера до вершины по гребню. Там необходимо использовать страховочную систему, карабины, усы для безопасного подъема, кошки. Часто происходят камнепады, срывы участников, потеря снаряжения, которая может сбить или травмировать других участников. Участок очень узкий, многие не знают правильной техники движения, создают помехи друг другу. Любая ошибка, оступился кошкой на веревку, кто-то дернул, начался конфликт — все увеличивает риск несчастного случая», — говорит Кристина Токмакова.
Кроме того, в горах существует правило ходового дня. По словам эксперта, если восходитель не достиг вершины к часу или двум часам дня, он обязан развернуться и начать спуск в лагерь. После полудня погода начинает стремительно портиться.
«Длительный подъем при условии стандартного времени выхода уже говорит о плохой физической подготовке. Обычно люди на подъеме очень сильно выматываются, на спуск остается мало сил, теряется бдительность. Малейший неверный шаг — покачнулся, голова закружилась — может уже стоить жизни. Возвращаться по сложным участкам следует строго в светлое время суток», — отмечает гид.
Также у каждого участника, помимо экипировки, должен быть хороший фонарь с запасными батарейками, на случай задержки спуска. Это позволит безопасно продолжить путь.
За деньги можно все?
Порой туристы сами настаивают на том, что необходимо дойти до вершины, ведь они заплатили за восхождение.
«Портрет туриста изменился. Люди, отправляющиеся в горы за деньги, считают, что гид во что бы то ни стало должен поднять их на вершину. Это огромная ошибка. Организаторы восхождений должны донести до участников, что в случае возникновения угрозы безопасности, здоровью и жизни, гид вправе изменить ход восхождения, тем самым не гарантировать подъем на вершину “любым путем”. Это же должно быть прописано в договоре», — говорит эксперт.
Давление со стороны клиентов иногда даже заставляет инструкторов сдавать позиции и принимать неверные решения. Кристина Токмакова отмечает, грамотный руководитель никогда не допустит восхождения, если есть риски для здоровья и жизни туристов. Более того, он по закону не имеет права так поступить.
«Гид не имеет права рисковать жизнью и здоровьем участников. На маршруте именно он отвечает за безопасность и принимает решения в критических ситуациях. Здесь все зависит от человека, от лидерских качеств. Бывают случаи, когда участник более агрессивный, начинает давить, запугивать. Инструктору очень важно иметь психологическую устойчивость, уметь переубедить человека в конфликтных ситуациях», — добавляет внештатный спасатель.
Юридическую ответственность, в случае ЧП, несет в первую очередь туроператор или организатор, и только потом гид, отмечает эксперт.
