Опоил, бросил замерзать. Сотрудница МВД спасла студента — жертву преступника

Жуткая история приключилась на Урале со студентом мединского вуза. Как-то ночью вместо такси он по ошибке сел в машину преступника. Злоумышленник опоил парня и взял на его имя огромный кредит, а потом просто бросил умирать на безлюдной остановке в мороз. На счастье молодого прикамца мимо проезжала сотрудница полиции, которая обратила внимание на неестественную позу человека. Подробности в материале сайта perm.aif.ru.
Заметила краем глаза.
Пермь, выходной день, утро. На термометрах под минус 30 градусов. Из Кировского района в центр города по улице Якутской за рулём своего автомобиля едет Светлана Старикова — ревизор контрольно-ревизионного отдела ГУ МВД России по Пермскому краю. Мысли заняты рабочими моментами: девушка едет на службу. Плюс нужно следить за дорожной ситуацией. Вдруг краем глаза сотрудница полиции замечает на остановке по требованию, расположенной на той же стороне трассы, человека в неестественной позе.
«Если бы в тот момент я не перестраивалась из полосы в полосу, то ничего не заметила бы. Я видела силуэт долю секунды, но успела понять по одежде, что это мужчина. Меня смутила его поза: он лежал на спине, широко раскинув руки. Обычно в мороз люди, наоборот, ёжатся и принимают позу эмбриона. А у этого человека и руки, и ноги свисали вниз, — рассказывает Светлана Старикова. — Первой мыслью было, что он находится в состоянии сильного опьянения или получил ножевое ранение».
Многие даже не обратили бы внимания на мужчину. Светлана же решила помочь. Однако подъехать к человеку не было возможности: развернуться не давал высокий отбойник. Остановка и стоянка на том участке дороги запрещены. Что делать?
«Я понимала, что в обязательном порядке должна вызвать скорую. Иначе мужчина мог погибнуть. На остановке, где он находился, автобусы останавливаются по требованию, да и то только летом, когда люди едут в расположенные там сады. Раннее утро, выходной, машин практически нет. Вряд ли кто-то другой заметил бы этого человека. Я доехала до следующей остановки, припарковалась там и стала набирать 103. Когда ответил диспетчер, я сообщила ему всю информацию. Мне сказали, что на помощь выехала бригада медиков. Через несколько минут они были на месте и осматривали пациента».
В шаге от смерти.
История получила продолжение уже на следующий день, когда со Светланой связался коллега из отдела полиции Индустриального района Перми. Как выяснилось, на остановке лежал совсем ещё молодой парень — студент медицинского вуза, единственный ребёнок в семье. На улице он находился примерно с трёх часов ночи. Ещё чуть-чуть и он бы просто замёрз насмерть.
«Коллега позвонил, чтобы взять у меня показания: оказалось, что молодой человек стал жертвой преступления, — вспоминает Светлана. — Накануне происшествия он отдыхал с друзьями в баре. После этого вызвал такси, чтобы добраться до дома. Подъехал автомобиль, водитель пригласил парня в салон. Молодой человек решил, что это его такси. Не сверив марку и номер машины, он сел внутрь. Там ему предложили выпить. Парень согласился».
Когда он уснул, злоумышленник взял его телефон, зашёл в приложение банка и перевёл себе 140 тыс. руб. со счёта жертвы, потом оформил на него кредит в 700 тыс. и поехал по банкоматам — обналичивать деньги. Затем преступник вытащил пьяного парня из машины и бросил умирать на остановке. Светлана спасла ему жизнь.
«Позже я узнала, что студент медвуза был не первой и не последней жертвой этого преступника. Он не единожды действовал по этой схеме: поджидал у баров нетрезвых людей, подсаживал их к себе в машину, предлагал выпивку, а когда те засыпали или теряли сознание, оформлял на них кредитные карты или займы, — рассказала Светлана Старикова. — После того случая преступника быстро поймали. Ему уже вынесли приговор. Он получил три года колонии общего режима».
Мама спасённого студента хотела встретиться со спасительницей сына. Однако Светлана постеснялась. Она уверена, что ничего геройского не совершила.
«Мне кажется, это обычный человеческий поступок. Разве можно было не помочь? Кем бы ни был попавший в беду — это чей-то сын, внук, его любят и ждут дома. Мы все должны поступать гуманно», — говорит Светлана.
В правоохранительных органах пермячка работает уже 18 лет. Полицейским решила стать по примеру отца — он стоял на страже закона 28 лет.
«С профессией я определилась в 19 лет. Мне очень хотелось защищать людей, отстаивать справедливость, помогать людям», — рассказывает Светлана.
Поначалу она работала в дознании, расследовала уголовные дела. Через какое-то время перешла в службу участковых уполномоченных, затем была инженером-электроником в дежурной части отдела полиции Березников. В 2016 году переехала в Пермь. Сейчас работает в контрольно-ревизионном отделе. Участвует в плановых выездных проверках финансово-хозяйственной деятельности подразделений полиции.
От имени руководства ГУ МВД России по Пермскому краю Светлане и её коллегам, участвовавшим в поимке беспринципного вора, объявлена благодарность — об этом ходатайствовал следователь, который расследовал преступление.