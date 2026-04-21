Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже обрушение балкона вместе с котом привело к уголовному делу

Дом 1950 года постройки не ремонтировали более пятнадцати лет.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело о нарушении прав жильцов возбудили после обрушения балкона жилого дома в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщили в информационном центре СКР во вторник, 21 апреля.

Инцидент произошёл 16 апреля на Московском проспекте. В трёхэтажном доме № 42 обрушился балкон, где в это время находился кот. К счастью, ни животное, ни люди не пострадали.

По информации следствия, дом был построен в 1950 году. Более пятнадцати лет здание не ремонтировали. Из-за высокой степени износа с фасада начала осыпаться штукатурка. Основание балкона рухнуло из-за деформации конструкций.

Инцидентом заинтересовался глава СУ СК России Александр Бастрыкин. Ему предоставят доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.