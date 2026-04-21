Московский пенсионер отдал телефонным мошенникам почти 300 млн рублей

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование одного из самых крупных случаев телефонного мошенничества. Жертвами злоумышленников стали 76-летний москвич и его сожительница, лишившиеся почти 300 миллионов рублей. Аферисты обманули пенсионера сообщением о взломе «Госуслуг» и на протяжении месяца заставляли его опустошать банковские счета.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В столице 76-летний пенсионер и его сожительница стали жертвами мошеннической схемы и лишились более 298 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным надзорного ведомства, пожилому мужчине прислали ссылку якобы для решения «вопросов электроснабжения» в мессенджере. Как только москвич перешел по ней, ему начали поступать звонки с сообщениями о взломе его личного кабинета на портале «Госуслуги».

Злоумышленники не давали жертве опомниться. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга, они убедили пенсионера обналичить все сбережения пары и передать их на «безопасный счет». Преступники контролировали каждый шаг мужчины на протяжении целого месяца, пока тот ездил по банкам и скупал золотые слитки с монетами.

Ценности москвич передавал посыльным, которые приходили с кодовыми словами и оставляли взамен поддельные банковские документы. Общий ущерб составил более 298 млн рублей, а поиск причастных к этой афере лиц поставлен на контроль в Чертановской межрайонной прокуратуре.