Московский пенсионер отдал телефонным мошенникам почти 300 млн рублей

В столице 76-летний пенсионер и его сожительница стали жертвами мошеннической схемы и лишились более 298 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
По данным надзорного ведомства, пожилому мужчине прислали ссылку якобы для решения «вопросов электроснабжения» в мессенджере. Как только москвич перешел по ней, ему начали поступать звонки с сообщениями о взломе его личного кабинета на портале «Госуслуги».
Злоумышленники не давали жертве опомниться. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга, они убедили пенсионера обналичить все сбережения пары и передать их на «безопасный счет». Преступники контролировали каждый шаг мужчины на протяжении целого месяца, пока тот ездил по банкам и скупал золотые слитки с монетами.
Ценности москвич передавал посыльным, которые приходили с кодовыми словами и оставляли взамен поддельные банковские документы. Общий ущерб составил более 298 млн рублей, а поиск причастных к этой афере лиц поставлен на контроль в Чертановской межрайонной прокуратуре.