Калининградского сотрудника ОПК обвиняют в причинении ущерба Минобороны на 10,5 млн

Антона Гудкова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Следствием установлено, что в 2021—2024 гг. Гудков, предоставляя документы с заведомо ложными сведениями об объёме выполненных работ, получал на организацию повышенную заработную плату и иные стимулирующие выплаты. Минобороны России причинен ущерб в размере 10,5 млн рублей.