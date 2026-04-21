Схему с «дешевыми» квартирами разоблачили в Кокшетау

В Кокшетау подозреваемая в мошенничестве представлялась риэлтором и обещала квартиры по цене ниже рыночной стоимости. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В Кокшетау полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества, связанного с обещаниями приобретения жилья по цене ниже рыночной стоимости. Одной из жертв обмана стала местная жительница, которая передала более 9 млн тенге женщине, пообещавшей содействие в покупке квартиры.

После обращения потерпевшей в полицию личность лжериэлтора была установлена. Ею оказалась 37-летняя жительница города. По данным следствия, фигурантка в одних случаях представлялась риэлтором, в других — предлагала услуги по приобретению недвижимости. При этом каких-либо реальных квартир гражданам не демонстрировалось, а предложения касались якобы выгодных условий в строящихся жилых комплексах. После получения денежных средств обязательства не исполнялись.

Пресс-служба МВД РК

В настоящее время установлено не менее четырех потерпевших. Полицейские не исключают, что число пострадавших может увеличиться.

Расследование продолжается.

Полицейские рекомендуют гражданам проявлять максимальную осторожность при заключении сделок с недвижимостью, ни в коем случае не передавать денежные средства без официального договора и проверки документов, а также не доверять устным обещаниям и сомнительным посредникам.