Руководители трех агропредприятий Витебщины попались на денежных благодарностях

В Витебской области руководители трех агропредпритий получили более 20 тысяч рублей «благодарности».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) в Витебской области раскрыли коррупционную схему.

Как рассказал начальник УБЭП УВД Витебщины Александр Макарюк, выяснилось следующее: руководители трех местных агропредприятий, в их числе главный специалист по растениеводству, незаконно получили деньги от представителя одной коммерческой фирмы. Наличные были своего рода «спасибо» за то, что они выбрали именно эту компанию в качестве поставщика средств для защиты растений.

На данный момент общая сумма взяток перевалила за 20 тысяч рублей.

В отношении всех фигурантов этой схемы возбуждены уголовные дела. Сейчас правоохранители выясняют, были ли у задержанных другие подобные эпизоды.

