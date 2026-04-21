Руководители трех агропредприятий Витебщины попались на денежных благодарностях

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) в Витебской области раскрыли коррупционную схему.
Как рассказал начальник УБЭП УВД Витебщины Александр Макарюк, выяснилось следующее: руководители трех местных агропредприятий, в их числе главный специалист по растениеводству, незаконно получили деньги от представителя одной коммерческой фирмы. Наличные были своего рода «спасибо» за то, что они выбрали именно эту компанию в качестве поставщика средств для защиты растений.
На данный момент общая сумма взяток перевалила за 20 тысяч рублей.
В отношении всех фигурантов этой схемы возбуждены уголовные дела. Сейчас правоохранители выясняют, были ли у задержанных другие подобные эпизоды.
