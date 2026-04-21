Нижегородских водителей предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за непогоды

Аварийная обстановка на дорогах Нижегородской области осложнилась из-за обильных снегопадов и образовавшегося гололеда, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Как отмечают специалисты, основными причинами ДТП являются передвижение автомобилистов на летних шинах, которые не предназначены для таких погодных условий, а также выбор небезопасной дистанции и скорости.
«Управление транспортом в сложных условиях требует от водителя навыков плавного руления, раннего прогнозирования торможения, правильного выбора скоростного режима без резких ускорений и остановок, а также технической исправности автомобиля и обязательного использования зимних шин. Будьте внимательны, выбирайте пониженный скоростной режим и увеличьте дистанцию. Цена пренебрежения правилами безопасности — ваше здоровье и жизнь», — говорится в сообщении.
