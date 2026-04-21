Раскрыт текст записки о замёрзших туристах в Бурятии

В горах Восточного Саяна погибли три человека.

Источник: АиФ Красноярск

Записка, оставленная в придорожном кафе, стала первым сигналом о трагедии, разыгравшейся в горах Восточного Саяна. Именно благодаря этому сообщению стало известно о гибели трех туристов, совершавших восхождение на пик Мунку-Сардык в Бурятии.

По данным следствия, группа из 15 красноярских туристов отправилась в поход 18 апреля. Однако в ночь на 21 апреля, несколько человек из группы, спустившись с маршрута, вышли на федеральную трассу. В одном из придорожных кафе они оставили короткое, но шокирующее послание: «Гора Мунку-Сардык, район “подушки”. Три человека найдены без признаков жизни. Требуется эвакуация». Текст записки опубликовал Следком.

Кроме того, в записки в самом начале было указано: «Группа зарегистрирована на Дорошенко Виктора». Ниже значится чистота его рации.

Сразу после этого, туристы проследовали обратно к месту происшествия. Владелец кафе, обнаружив записку утром, немедленно связался со спасательными службами, что позволило оперативно отправить на помощь спасательный отряд.

Жертвами стали мужчина 1983 года рождения и две женщины — 1982 и 1985 годов рождения. Об этом сообщили в республиканском агентстве по ГО и ЧС. По имеющимся официальным данным, спасатели еще не добрались до места происшествия.

Личности погибший пока не названы. СМИ сообщают, что двое из них — туристы, они часто ходили в походы и совершали восхождение. А одна из женщин — глава турагенства в Красноярске, у нее остался маленький сын. Она организовывала индивидуальные туры и частные путешествия.

В распоряжении редакции krsk.aif.ru появилось видео туристов из Красноярска перед поездкой в Бурятию на гору Мунку-Сардык. На видеозаписи красноярцы стоят около поезда и радостно сообщают оператору, что едут в бурятский посёлок Монды, а также на гору Мунку-Сардык.

СК России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следственно-оперативная группа направлена к базовому лагерю группы для проведения оперативных мероприятий.