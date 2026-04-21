В Воронеже суд аннулировал высшее образование девушке из-за купленного диплома

Основанием для лишения диплома послужила проверка прокуратуры, вскрывшая грубые нарушения антикоррупционного законодательства в одном из воронежских вузов. Как выяснилось в ходе следствия, ответчица полностью проигнорировала требование о самостоятельном выполнении выпускной квалификационной работы. Вместо реальной учебы зачеты и допуск к защите были получены через коммерческий подкуп, что автоматически лишило ее законного права на получение документа государственного образца.