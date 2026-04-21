В Воронеже суд аннулировал высшее образование девушке из-за купленного диплома

Воронежский областной суд окончательно аннулировал диплом о высшем образовании местной жительницы, признав результаты защиты ее выпускной работы недействительными. Документ был получен незаконно, девушка не писала работу сама, а ее успех на экзамене — результат коррупционной схемы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 21 апреля.
Основанием для лишения диплома послужила проверка прокуратуры, вскрывшая грубые нарушения антикоррупционного законодательства в одном из воронежских вузов. Как выяснилось в ходе следствия, ответчица полностью проигнорировала требование о самостоятельном выполнении выпускной квалификационной работы. Вместо реальной учебы зачеты и допуск к защите были получены через коммерческий подкуп, что автоматически лишило ее законного права на получение документа государственного образца.
Это решение стало прямым следствием приговора, вынесенного в октябре 2025 года в отношении заведующей кафедрой того же вуза. Педагога признали виновной в 12 эпизодах получения взяток (коммерческого подкупа). И хотя бывшая студентка пыталась обжаловать решение районного суда, утверждая, что нормы права были нарушены, областная инстанция признала доводы прокурора неоспоримыми. С 16 апреля 2026 года диплом официально считается недействительным.