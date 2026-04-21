Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пугливого волгоградца задержали после побега с места ДТП

Полицейские задержали 27-летнего жителя Красноармейского района Волгограда, который совершил ДТП с пострадавшим и скрылся. Молодого человека, который от стресса ушел в запой, нашли через три дня после происшествия.

ДТП произошло в 13:00 мск 17 апреля напротив дома № 38 по ул. Мачтозаводской. Неустановленный водитель совершил столкновение с Toyota Corolla, после чего покинул место аварии. Водителя иномарки с травмами доставили в больницу.

Установлено, что ДТП совершил 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi. Полицейским он пояснил, что попал в аварию в первый раз, поэтому испугался и уехал. Молодой человек также заверил, что в момент ДТП был трезв, а когда приехал домой, то начал пить, что и продолжал делать, пока его не задержали.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за оставление места ДТП. Ему грозит лишение прав до 1,5 лет либо административный арест на срок до 15 суток.

