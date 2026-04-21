Пугливого волгоградца задержали после побега с места ДТП

Установлено, что ДТП совершил 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi. Полицейским он пояснил, что попал в аварию в первый раз, поэтому испугался и уехал. Молодой человек также заверил, что в момент ДТП был трезв, а когда приехал домой, то начал пить, что и продолжал делать, пока его не задержали.