На Кубани вдова-мошенница оформила кредиты на умершего мужа

Жительница Славянского района Краснодарского края стала фигуранткой уголовного дела после смерти супруга. Вдова воспользовалась мобильным телефоном усопшего и оформила на него несколько кредитов. В ГУ МВД России рассказали подробности дела.
«Она вошла в банковское приложение и оформила кредитную карту, а также два займа на общую сумму свыше 600 000 рублей. Полученные средства она направила на погашение собственных долгов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Тридцатилетней женщине грозит наказание до шести лет лишения свободы.