В Воронеже ищут пропавшего 29-летнего жителя Шилово

В Воронеже объявлен поиск 29-летнего Андрея Владимировича Ралкова, который пропал в микрорайоне Шилово. Тревожный сигнал поступил в поисковый отряд «ЛизаАлерт» поздно вечером 20 апреля. Парня нет с 19 числа. Поскольку молодой человек ранее уже пропадал, его мать не стала терять времени и сразу связалась напрямую с координаторами отряда. Об этом добровольцы сообщили 21 апреля.
Пока специалисты «Группы коротких прозвонов» проверяли больницы, ориентировки на Андрея разлетелись по социальным сетям и чатам города. К поиску оперативно подключились цифровые ресурсы — информация была передана в популяоные сервисы и компании для максимального охвата. Волонтеры стараются оповестить как можно больше людей, чтобы найти свидетелей, которые могли видеть парня в день исчезновения.
Пропавший ростом 175 см, худощавого телосложения, у него русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в камуфляжный костюм с капюшоном, черный свитер и серые кроссовки. Волонтеры просят горожан обратить внимание на людей в подобной одежде. На руках есть татуировки.
На улицы города сразу выехали автономные экипажи. Поисковики сформировали четыре группы, которые ночью и утром обклеивали листовками микрорайон Шилово, дачные поселки, Масловку, а также прочесывали маршрут в сторону Юго-Западного района. Несмотря на масштабные усилия, Андрей Ралков до сих пор не найден. Добровольцы продолжают патрулирование и просят жителей Воронежа внимательно присмотреться к прохожим.