Двое погибли в ДТП под Молодечно: легковушка выехала на встречку и врезалась в мотоблок

Смертельная авария произошла днем 21 апреля в Молодечненском районе. По данным следствия, около 13:00 на 11-м километре автодороги Р-56 «Молодечно — Воложин» 61-летний водитель Toyota потерял управление и выехал на полосу встречного движения, сообщает СК Беларуси.

Источник: Смартпресс

На встречке автомобиль столкнулся с мотоблоком МТЗ. Удар оказался фатальным: 78-летний водитель мотоблока и его пассажирка погибли на месте.

На месте работает следственно-оперативная группа. Следователь с участием специалистов управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области и сотрудников ГАИ осматривает место происшествия, опрашивает свидетелей. Назначен ряд экспертиз.

По предварительной информации, у водителя легкового автомобиля во время движения могло ухудшиться самочувствие.

Молодечненский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.