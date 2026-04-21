Двое погибли в ДТП под Молодечно: легковушка выехала на встречку и врезалась в мотоблок

На встречке автомобиль столкнулся с мотоблоком МТЗ. Удар оказался фатальным: 78-летний водитель мотоблока и его пассажирка погибли на месте.
На месте работает следственно-оперативная группа. Следователь с участием специалистов управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области и сотрудников ГАИ осматривает место происшествия, опрашивает свидетелей. Назначен ряд экспертиз.
По предварительной информации, у водителя легкового автомобиля во время движения могло ухудшиться самочувствие.
Молодечненский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.