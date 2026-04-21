В поселке Ласьва затопило 11 участков

Местные жители отказались эвакуироваться с подтопленных территорий.

Источник: Комсомольская правда

На территории поселка Ласьва Краснокамского муниципального округа затопило 11 приусадебных участков, сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

В результате подомового обхода спасателями, выяснилось, что вода не проникла в жилые помещения, пострадавших нет. Несмотря на подтопление, местные жители решили не эвакуироваться, подчеркнули в МЧС Прикамья. Для контроля ситуации спасатели используют космические системы и беспилотники, наблюдение ведется круглосуточно.

Ранее «КП-Пермь» сообщала о затоплениях в двух деревнях региона — в Октябрьском и Ильинском округах. Следственные органы Прикамья установили признаки халатности при содержании дорог и инфраструктурных сооружений со стороны ответственных лиц. Это привело выходу рек из берегов.