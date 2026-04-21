Заведующую детсадом осудили за хищение более 1,2 млн рублей в Городце

Городецкий городской суд вынес приговор заведующей детским садом № 24 по делу о мошенничестве и присвоении средств в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Следствие установило, что в период с 2019 по 2025 год женщина фиктивно устроила на работу человека, чью заработную плату присваивала себе. Таким способом ей удалось похитить более 960 тысяч рублей.