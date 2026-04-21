Заведующую детсадом осудили за хищение более 1,2 млн рублей в Городце

Городецкий городской суд вынес приговор заведующей детским садом № 24 по делу о мошенничестве и присвоении средств в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Следствие установило, что в период с 2019 по 2025 год женщина фиктивно устроила на работу человека, чью заработную плату присваивала себе. Таким способом ей удалось похитить более 960 тысяч рублей.
Кроме того, в течение четырех лет обвиняемая начисляла сотрудникам завышенные стимулирующие выплаты, после чего требовала возвращать ей разницу наличными. Сумма похищенных таким образом средств составила еще 270 тысяч рублей. Для обеспечения гражданского иска, заявленного прокуратурой на сумму свыше 1,2 млн рублей, на автомобиль подсудимой стоимостью около 1 млн рублей был наложен арест.
Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Гражданский иск прокурора о возмещении ущерба бюджету был удовлетворен в полном объеме.
