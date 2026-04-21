Невменяемая женщина избила чужого ребенка батоном

Полицейские Волгограда начали проверку после нескольких инцидентов с одной из местных жительниц на севере областного центра. На видео попало, как сначала она набрасывается на ничего не подозревающего ребенка и избивает его батоном по голове. Затем история повторяется в одном из сетевых магазинов. По счастью рядом с девочкой оказалась ее мать. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Женщина набросилась на школьника: случившееся засняла камера.
О том, что одна из жительниц Волгограда ведет себя по меньшей мере странно, рассказали накануне вечером жители северного микрорайона Спартановка в местном паблике.
«Сегодня у дома на улице Мясникова, 2, неадекватная женщина напала на ребенка. Избила хлебом по голове, оторвала брелок от ключей, потом вернулась за ним, засунула в сумку и ушла», — пишут горожане.
Установленная на подъезде камера видеонаблюдения засняла: из подъезда выходит владелица одной из квартир, мимо ровно в это время проходит ребенок. Женщина набрасывается на него, разбивает о его голову буханку, продолжает колотить школьника по голове уже рукой, пытается отнять у него пакет, похоже, со сменной обувью.
Мальчишке удается вырваться из ее цепких рук, он отбегает в сторону. Волгоградка уходит, но затем возвращается к месту инцидента. Подросток пускается наутек, пока она снова на него не напала.
«Бедный ребенок, идет, никого не трогает. На месте родителей привлекли бы ее к ответственности», — возмущаются местные жители.
Мама мальчика поясняет: были такие мысли. Но после подумали — женщина явно не в себе, только лишний раз трепать нервы и себе, и ребенку.
Второй жертвой стала малышка: за ребенка вступились сотрудники магазина.
В полицию семья, похоже, так и не обратилась. Зато к правоохранителям пошла мама другого ребенка — девочки, на которую волгоградка набросилась в тот же день в одном из сетевых магазинов. Здесь ее жертвой стала малышка детсадовского возраста. Женщина снова распустила руки, сорвала с головы шапку.
Неизвестно, чем закончилась бы история, но происходящее заметили и работники магазина, и мама ребенка. Буйную горожанку вывели на улицу. Все происходящее также попало на видеокамеру.
Позже сотрудница одного из пунктов выдачи заказов маркетплейса поделилась: волгоградка эта наведалась и к ним. Схватила со стола канцелярский нож и с такой силой принялась рубить клиентский заказ, что тот не выдержал — сломался. Остатками ножа она порубила занавеску, с корнем выдернула пожарную сигнализацию, а после набросилась на вошедшего клиента — к счастью, уже без холодного оружия.
«Теперь канцелярский нож будем держать подальше от покупателей», — поделилась девушка.
Местные жители обмениваются: «Запоминаем ее и держим детей подальше».
Полиция проводит проверку: дебоширку забрали в больницу.
В полиции тем временем сообщают: по факту инцидента проводится проверка.
«20 апреля в отдел полиции Тракторозаводского района обратилась местная жительница, сообщившая о том, что неизвестная женщина в одном из сетевых магазинов вела себя неадекватно и пыталась нанести телесные повреждения её дочери. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали участницу инцидента. Ею оказалась 38-летняя местная жительница, в отношении которой приняты меры медицинского воздействия», — поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркивают в главке.