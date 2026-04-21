В Перми сверток с купюрами взорвался в руках подростка

Минтербез напоминает несовершеннолетним о мерах безопасности: во-первых, ни в коем случае не трогать, тем более не поднимать найденный предмет. Далее стоит отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым о находке. И последнее — важно не использовать телефон рядом с опасным предметом.