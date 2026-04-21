В Ленинградской области коробка взорвалась в руках у мужчины

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после того, как у жителя Ленобласти в руках взорвалась коробка, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
«Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным следствия, 19 апреля 36-летний мужчина на участке частного дома в СНТ «Чайка» Всеволожского района Ленобласти нашёл пакет, внутри которого находилась картонная коробка, обёрнутая в синюю ткань. «После того как мужчина её поднял, произошёл хлопок. С осколочными ранениями мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь», — рассказали в пресс-службе СУ СК.
По уголовному делу выполняются следственные действия, назначены необходимые экспертизы.