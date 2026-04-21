Троих воронежцев задержали за пособничество телефонным мошенникам

В Воронеже пресекли деятельность технического центра, который обеспечивал анонимность телефонным мошенникам. Трое местных жителей в возрасте 20 лет создали инфраструктуру для дистанционных краж, развернув сеть из специализированного оборудования в нескольких точках города. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Для реализации схемы молодые люди арендовали шесть квартир, превратив их в серверные станции. С помощью SIM-боксов и GSM-шлюзов они создавали «информационный щит» для аферистов: оборудование позволяло скрывать реальное местоположение звонящих, подменяя их данные и обеспечивая анонимную связь с жертвами. В ходе обысков оперативники обнаружили более 4000 сим-карт, пять ноутбуков и 13 шлюзов.
Сами задержанные пояснили, что вышли на нанимателей через интернет. Оборудование поступало через службы доставки, а оплата за техническую поддержку мошеннических кол-центров приходила на криптокошельки. Сейчас организаторы воронежской площадки находятся под стражей, на них заведено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации средств хранения и передачи данных.