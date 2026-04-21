Скончавшуюся пассажирку сняли с борта авиакомпании «Азимут» в Волгограде

Пассажирка рейса «Москва — Тбилиси» авиакомпании «Азимут» скончалась 20 апреля после экстренной посадки самолета в аэропорту Волгограда.
Женщине стало плохо во время полета. Экипаж был вынужден запросить посадку, чтобы она могла получить медицинскую помощь. Однако было слишком поздно.
«Рейс авиакомпании “Азимут”, следующий по маршруту из Москвы в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Борт вылетел из волгоградского аэропорта далее по маршруту в 16:21», — подтвердила «АиФ-Волгоград» представитель международного аэропорта Сталинград Анастасия Голодова.
В пресс-службе авиакомпании «Азимут» на запрос по поводу случившегося пока не ответили.
