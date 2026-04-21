Еще один автобус оказался в кювете в Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса в Борском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Авария произошла на участке автодороги между деревнями Верхнее и Мордвинки утром 21 апреля. Водитель автобуса совершал поворот налево и не справился с управлением. Автобус вылетел на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». В результате обе машины оказались в кювете.
Водитель легковушки получил травмы. Его доставили в больницу. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что автобус застрял в кювете в районе Каменок.