Еще один автобус оказался в кювете в Нижегородской области

Авария произошла на участке автодороги между деревнями Верхнее и Мордвинки утром 21 апреля. Водитель автобуса совершал поворот налево и не справился с управлением. Автобус вылетел на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». В результате обе машины оказались в кювете.