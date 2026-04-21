Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми подросток получил травмы, подобрав на улицы купюры

О случае рассказали в региональном минтербезе.

«Мальчик увидел свёрток денег и решил взять его себе. Внезапно раздался хлопок, похожий на петарду. К счастью, ребёнок серьёзно не пострадал. Он получил лёгкие ожоги. Госпитализации ему не потребовалось», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В связи со случившимся правоохранительные органы проводят проверку.

Сотрудники минтербеза Пермского края просят родителей объяснить детям, что неизвестные предметы, лежащие на улице, могут быть опасны.

«Обнаружив бесхозную вещь, ни в коем случае не стоит касаться найденного предмета и тем более поднимать его. Детям стоит отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым о находке. Важно не использовать телефон рядом с опасным предметом», — добавили в краевом минтербезе.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 51-летний житель Перми «заминировал» отдел приставов через «Госуслуги».