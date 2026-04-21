В Перми подросток получил травмы, подобрав на улицы купюры

Подросток, получил травмы, подобрав на улице купюры, рассказали в региональном минтребезе.
«Мальчик увидел свёрток денег и решил взять его себе. Внезапно раздался хлопок, похожий на петарду. К счастью, ребёнок серьёзно не пострадал. Он получил лёгкие ожоги. Госпитализации ему не потребовалось», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В связи со случившимся правоохранительные органы проводят проверку.
Сотрудники минтербеза Пермского края просят родителей объяснить детям, что неизвестные предметы, лежащие на улице, могут быть опасны.
«Обнаружив бесхозную вещь, ни в коем случае не стоит касаться найденного предмета и тем более поднимать его. Детям стоит отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым о находке. Важно не использовать телефон рядом с опасным предметом», — добавили в краевом минтербезе.
