В Перми школьник получил ожоги, подняв сверток с деньгами

В Мотовилихинском районе Перми подросток получил травмы при попытке поднять с земли пачку денежных купюр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как уточнили правоохранители, под найденными банкнотами находилось устройство, схожее с химической ловушкой, которое сработало в руках у ребенка. В результате распыления красящего вещества мальчик получил химический ожог, однако после оказания первой помощи медики отпустили его домой. По факту произошедшего отдел полиции № 4 проводит проверку.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, срабатывание устройства сопровождалось громким хлопком, похожим на взрыв петарды. В связи с инцидентом министерство обратилось к жителям региона с настоятельной просьбой провести профилактические беседы с детьми.
Установление обстоятельств происшествия поставлено на контроль в прокуратуре Мотовилихинского района Перми.