В Перми школьник получил ожоги, подняв сверток с деньгами

Как уточнили правоохранители, под найденными банкнотами находилось устройство, схожее с химической ловушкой, которое сработало в руках у ребенка. В результате распыления красящего вещества мальчик получил химический ожог, однако после оказания первой помощи медики отпустили его домой. По факту произошедшего отдел полиции № 4 проводит проверку.