Имущество на 11 млн рублей изъяли у нижегородского экс-сотрудника МЧС

Экс-начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы представлял в декларациях ложные данные о расходах. Они не соответствовали доходам госслужащего. Он также обладал дорогостоящим имуществом, которое номинально оформлено на его родителей. Кроме того, экс-сотрудник МЧС занимался предпринимательской деятельностью вопреки требованиям закона. Суд постановил обратить в доход государства имущество бывшего госслужащего на сумму более 11 млн рублей.