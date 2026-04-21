Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики накрыли нарколабораторию под Владимиром. Видео

Крупное подпольное производство синтетических наркотиков ликвидировано во Владимирской области. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в ходе совместной спецоперации ФСБ, МВД и спецназа ОМОН с поличным задержаны двое москвичей. Силовики изъяли химические прекурсоры и более 14 килограммов готового N-метилэфедрона.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Во Владимирской области правоохранительные органы ликвидировали крупную подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. В ходе спецоперации изъято свыше 14 килограммов запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Оборудованный в частном доме на территории одной из деревень Александровского района нелегальный цех был выявлен в рамках совместной работы сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ. Силовую поддержку оперативникам при задержании оказывали бойцы отряда спецназа ОМОН Росгвардии.

Организаторами подпольного бизнеса оказались двое москвичей 1989 и 1991 годов рождения. При обыске силовики изъяли химические реактивы, специальное оборудование и более 14 килограммов готовой «синтетики» (N-метилэфедрона).

В настоящий момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. По решению суда на время проведения следственных действий оба фигуранта заключены под стражу и помещены в СИЗО.