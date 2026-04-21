Силовики накрыли нарколабораторию под Владимиром. Видео

Во Владимирской области правоохранительные органы ликвидировали крупную подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. В ходе спецоперации изъято свыше 14 килограммов запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Организаторами подпольного бизнеса оказались двое москвичей 1989 и 1991 годов рождения. При обыске силовики изъяли химические реактивы, специальное оборудование и более 14 килограммов готовой «синтетики» (N-метилэфедрона).
В настоящий момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. По решению суда на время проведения следственных действий оба фигуранта заключены под стражу и помещены в СИЗО.