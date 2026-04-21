В Москве суд арестовал виновницу ДТП с двумя погибшими

Установлено, что 20 апреля в 23.05 в районе дома № 13 по Садово-Черногрязской улице произошло ДТП с участием восьми транспортных средств. Водитель Mercedes 1996 года рождения, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на гражданина, управлявшего элетровелосипедом, после чего столкнулась с припаркованным автомобилем, и, наехав на дорожное ограждение, иномарка совершила столкновение еще с пятью транспортными средствами», отмечается в релизе.