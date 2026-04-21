Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера

Григорий Остер — детский писатель, сценарист, драматург, заслуженный деятель искусств и лауреат Государственной премии России. Наиболее известен по книге «Вредные советы» — сборнику юмористических советов для детей, предлагающих им поступать наоборот. Правоохранительные органы обратили внимание на книгу еще в 2024 году. Тогда «Вредные советы» убрали из продажи в одном из магазинов Красноярского края. Владелец магазина сообщал, что у властей возникли вопросы к иллюстрациям.