Устроившую смертельное ДТП в центре Москвы женщину арестовали на два месяца

Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца Анну Владимирову, которая за рулем автомобиля Mercedes-Benz GLE 450 совершила смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе городских судов общей юрисдикции.
— Суд города… избрал меру пресечения… в отношении Владимировой Анны Константиновны, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, — передает официальный Telegram-канал пресс-службы.
Владимирова устроила ДТП вечером 20 апреля. Сначала она врезалась в водителя электровелосипеда, который погиб на месте, а затем протаранила другие машины. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице. Позднее в Сети появились кадры аварии. Полицейские задержали женщину. В момент аварии она была пьяна. В отношении нее возбудили уголовное дело.