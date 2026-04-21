Депутат Бундестага упал с электросамоката и сломал плечо, объезжая пробки

Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Армин Лашет (ХДС) получил перелом плеча, когда упал с электросамоката по дороге на работу. Об этом сообщила телерадиокомпания RTL со ссылкой на самого чиновника.

Источник: Life.ru

Лашета уже отпустили из больницы после оказанной медицинской помощи. Сейчас депутат восстанавливается дома и чувствует себя прекрасно. Политик не новичок в поездках на самокатах. Он регулярно пользуется своим «железным конём», чтобы не стоять в огромных пробках в Берлине и оперативно приезжать в Бундестаг.

Ранее Life.ru писал, что российские бизнесмены всё чаще пересаживаются с дорогих машин на электросамокаты. С января продажи выросли в пять раз (на 400%). Покупателями всё чаще становятся солидные обеспеченные мужчины, которые готовы оставить дорогие иномарки ради удобства и отсутствия пробок. Они выбирают американо-китайские модели за 250−300 тысяч рублей. Такие самокаты разгоняются до 50−80 км/ч и проезжают без подзарядки около 140 км.

ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
