Кандидата на пост главы владимирского Минздрава арестовали перед собеседованием

Единственного подходящего кандидата на должность министра здравоохранения Владимирской области, которого нашли в Сети, задержали перед собеседованием в администрации губернатора региона, после чего арестовали. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил Mash.
По информации канала, руководство региона решило искать министра по объявлению на интернет-ресурсе, но подавляющее большинство откликнувшихся на вакансию не соответствовали требованиям.
— За два месяца на вакансию откликнулось 200 человек. 190 из них не соответствовали критериям. Еще 10 забраковала служба безопасности, — говорится в публикации.
В апреле подходящего кандидата наконец удалось найти, после чего ему назначили встречу. За несколько часов до собеседования его арестовали по обвинению в мошенничестве, передает Telegram-канал.
Официальных комментариев и подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.
26 марта бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина приговорили к пяти годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. По данным региональной прокуратуры, Янин, который занимал пост главного врача Александровской районной больницы, требовал от сотрудников каждый месяц перечислять ему часть зарплаты.