Виновница ДТП с двумя погибшими в Москве арестована

Трагедия произошла 20 апреля в 23.05 у дома № 13 по Садово-Черногрязской улице. Владимирова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на Mercedes сначала сбила мужчину на электровелосипеде, после чего столкнулась с припаркованной машиной. Затем, наехав на дорожное ограждение, иномарка врезалась еще в пять транспортных средств. Пассажирка одного из автомобилей скончалась в больнице, велосипедист погиб на месте. Суд удовлетворил ходатайство следствия, настаивавшего на аресте фигурантки.