Виновница ДТП с двумя погибшими в Москве арестована

Анне Владимировой грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Таганский районный суд Москвы отправил под стражу Анну Владимирову, которая устроила массовое ДТП на Садовом кольце. В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ, ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Виновница смертельного ДТП в Москве. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Трагедия произошла 20 апреля в 23.05 у дома № 13 по Садово-Черногрязской улице. Владимирова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на Mercedes сначала сбила мужчину на электровелосипеде, после чего столкнулась с припаркованной машиной. Затем, наехав на дорожное ограждение, иномарка врезалась еще в пять транспортных средств. Пассажирка одного из автомобилей скончалась в больнице, велосипедист погиб на месте. Суд удовлетворил ходатайство следствия, настаивавшего на аресте фигурантки.

Ранее KP.RU писал, что 29-летняя выпускница экономического вуза ранее работала на госслужбе, но сейчас официально не трудоустроена. За руль она села пьяной, а перед поездкой скрутила номера со своей машины. Скорость Mercedes в момент столкновения превышала 100 км в час. Остановить кроссовер смог только каменный парапет клумбы на тротуаре.