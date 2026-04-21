В МВД Прикамья рассказали о «взорвавшихся» в руках у школьника деньгах

Под купюрами сработало устройство, схожее с химической ловушкой.

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю рассказали сайту perm.aif.ru о ситуации с «взорвавшимися» в руках у школьника деньгами.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 21 апреля. Ранее в региональном минтербезе сообщили о ребёнке, который попытался взять в руки найденные на улице купюры и получил травму.

В полиции сайту perm.aif.ru пояснили что пострадавший мальчик получил химический ожог от красящего вещества.

«При попытке поднять деньги сработало находившееся под купюрами устройство, схожее с химической ловушкой. Ребёнок 2012 года рождения осмотрен медицинскими специалистами. Ему оказали первую помощь и отпустили домой. В связи со случившимся проводится проверка», — пояснили в пресс-службе ведомства.

