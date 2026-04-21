Суд утвердил приговор по делу о гибели троих рабочих на воронежской стройке

Воронежский областной суд оставил в силе наказание начальнику участка, по вине которого 28 октября 2024 года погибли три человека. За грубое нарушение правил безопасности при монтаже лифтов руководитель проведет два года на принудительных работах. Об этом 21 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.
Трагедия, ставшая поводом для разбирательства, произошла на объекте по улице Донбасской. Во время монтажных работ в строящемся здании сорвалась платформа, находившаяся на уровне 16-го этажа. В результате падения с огромной высоты трое монтажников получили травмы, несовместимые с жизнью. Как установило следствие, причиной ЧП стало халатное отношение начальника к своим обязанностям. Он отправил людей в шахту, которая не прошла приемку, и позволил использовать неиспытанные подъемные механизмы, не выдав рабочим даже страховку.
В ходе апелляции суд еще раз изучил материалы дела и подтвердил, что вина начальника участка полностью доказана. Помимо двух лет принудительных работ, осужденному уточнили дополнительное наказание. В течение ближайших 3 лет мужчине официально запрещено занимать любые должности, связанные с руководством и организацией техники безопасности на строительных и монтажных объектах. Приговор вступил в законную силу.