Суд утвердил приговор по делу о гибели троих рабочих на воронежской стройке

Трагедия, ставшая поводом для разбирательства, произошла на объекте по улице Донбасской. Во время монтажных работ в строящемся здании сорвалась платформа, находившаяся на уровне 16-го этажа. В результате падения с огромной высоты трое монтажников получили травмы, несовместимые с жизнью. Как установило следствие, причиной ЧП стало халатное отношение начальника к своим обязанностям. Он отправил людей в шахту, которая не прошла приемку, и позволил использовать неиспытанные подъемные механизмы, не выдав рабочим даже страховку.