«Три человека без признаков жизни»: как туристы замерзли насмерть в горах Бурятии

Трое туристов погибли во время спуска с горы Мунку-Сардык в Бурятии. Они сорвались с большой высоты, упали на крутой склон, пробыли там несколько часов и, предположительно, умерли от переохлаждения. Их товарищи добрались до придорожного кафе, оставили спасателям записку с координатами и вернулись к остальной группе. Сотрудники МЧС добрались до них почти через сутки. Все детали этой трагедии — в материале «Вечерней Москвы».