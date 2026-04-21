«Три человека без признаков жизни»: как туристы замерзли насмерть в горах Бурятии

Трое туристов погибли во время спуска с горы Мунку-Сардык в Бурятии. Они сорвались с большой высоты, упали на крутой склон, пробыли там несколько часов и, предположительно, умерли от переохлаждения. Их товарищи добрались до придорожного кафе, оставили спасателям записку с координатами и вернулись к остальной группе. Сотрудники МЧС добрались до них почти через сутки. Все детали этой трагедии — в материале «Вечерней Москвы».
Как туристы сорвались с вершины.
Восхождение началось 18 апреля. В тот день группа из 15 туристов вышла из поселка Монды Тункинского района и отправилась к пику Мунку-Сардык. Маршрут был рассчитан на четыре дня, так что 22 апреля альпинисты планировали вернуться в базовый лагерь.
Альпинисты благополучно добрались до вершины и начали спускаться с горы, но все пошло не по плану. Когда туристы находились в связке, у них порвалась веревка, и три человека упали с большой высоты на так называемую подушку Мунку-Сардыка — крутой покрытый льдом участок. К тому моменту температура воздуха опустилась до минус 10 градусов, поднялся шквалистый ветер с мокрым снегом.
Остальные туристы некоторое время безуспешно пытались самостоятельно помочь товарищам, пока те не перестали подавать признаков жизни, а затем уже отправились за помощью. Около 04:00 по местному времени 21 апреля несколько участников группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор, добрались до придорожного кафе, разбудили его владельца и попросили о помощи.
— Я взял квадроцикл-вездеход, так как на другом транспорте туда не добраться. Мы ехали на помощь, но по рации передали, что люди мертвы, — вспоминал позднее хозяин кафе Жаргал.
Тогда один из туристов попросил бизнесмена вызвать спасателей, вернувшись в кафе, потому что в том месте не ловила связь. Также он вручил Жаргалу записку с координатами.
— Группа зарегистрирована на Дороженко Виктора. Гора Мунку-Сардык, район «подушки», три человека найдены без признаков жизни. Требуется эвакуация, — было указано в записке.
Жаргал так и поступил, а туристы отправились обратно на гору к своим товарищам, упавшим с высоты. Вернувшись туда, они определили, что люди погибли, предположительно, от переохлаждения.
Спасатели добрались до туристов к вечеру.
Вся туристическая группа еще несколько часов дожидалась спасателей в районе «подушки» Мунку-Сардыка. К утру 22 апреля Жаргал вернулся в кафе и передал сообщение в МЧС.
Вскоре к оставшейся на горе группе выдвинулись спасатели. Им пришлось пройти 20 километров, путь занял более шести часов. Около 18:00 по местному времени Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники МЧС добрались до места происшествия.
Выживших туристов осмотрели медики, помощь никому не понадобилась. Также врачи осмотрели упавших с горы альпинистов и констатировали их смерть. В ближайшее время тела транспортируют в базовый лагерь.
По факту происшествия на Мунку-Сардыке было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть нескольких человек. Вместе со спасателями к месту трагедии отправилась следственная группа.
Что известно о погибших туристах.
Вся туристическая группа приехала в Бурятию из Красноярского края. Погибшими альпинистами оказались две женщины и один мужчина: 41-летняя Ольга Х., 43-летняя Татьяна Ш. и 43-летний Евгений К. Все они ранее уже участвовали в горных восхождениях и имели опыт экстремального туризма.
По данным Telegram-канала Shot, Татьяна возглавляла туристическое агентство в Красноярске. Она занималась построением индивидуальных маршрутов и организовывала частные походы. У женщины остался маленький сын.
Кто организовывал поход.
Мунку-Сардык — это самая высокая гора Восточных Саян, расположенная на границе России и Монголии. Ее высота достигает почти 3,5 тысячи метров. Хотя снег на вершине лежит даже летом, Мунку-Сардык считается одной из самых легких гор в Сибири для восхождения. Потому это место пользуется популярностью у туристов.
Роковое восхождение организовывало турагентство Endeavour Tour, утверждает Shot. Путевка на одного человека стоила от 18 до 25 тысяч рублей.
Сама туристическая группа была зарегистрирована на 38-летнего инструктора-проводника первой категории Виктора Дороженко. Мужчина долго готовился к покорению Мунку-Сардыка: устраивал себе спортивные марафоны и три месяца не употреблял алкоголь. В последний раз он ходил в горы 15 марта, побывав на хребте Борус высотой 2,3 тысячи метров. Также среди участников похода был основатель Endeavour Tour Сергей Т. и главный исполнительный директор турагентства Валерия Л.
Жена владельца кафе, к которому альпинисты обратились за помощью, утверждает, что изначально туристических групп было две. Они должны были выйти к вершине Мунку-Сардыка друг за другом, но в последний момент руководитель одной из них запретил своим подопечным покидать базовый лагерь. Вероятно, его смутил прогноз погоды. Вторая же группа отправилась к вершине.
— Мне кажется, что они уговорили инструктора пойти на пик, несмотря на ветер. Такое бывает: отдыхающие давят на то, что приехали издалека, очень хотят в поход. И сопровождающие соглашаются. При этом групп было две. Второй группе их сопровождающий выходить на маршрут запретил, — рассказала супруга предпринимателя в беседе с «КП-Иркутск».
Похожая трагедия произошла в начале апреля на Камчатке. Двое путешественников погибли и пятеро получили серьезное обморожение во время похода в горы. Изначально в группе было девять человек, но в пути туристы поссорились и разделились. Большинство осталось без палаток и связи. В МЧС считают, что туристы пренебрегли правилами безопасности, выбрали слишком сложный маршрут и проигнорировали прогноз погоды.