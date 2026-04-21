В волгоградском магазине взрослая женщина напала на чужого ребенка

В областном центре стражи порядка проводят проверку по факту нападения жительницы Тракторозаводского района на чужого ребенка, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
Накануне в полицию обратилась одна из местных жительниц. Она рассказала, что в сетевом магазине на ее дочку пыталась напасть неизвестная женщина. Этот инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Задержать 38-летнюю нападавшую удалось сотрудникам ППС.
Ее отправили в больницу, где приняты соответствующие меры воздействия. А полиция проводит проверку обстоятельств происшествия, по итогам которой будут приняты соответствующие процессуальные решения.
