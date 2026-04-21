Четвертую неделю в Урюпинске разыскивают худого мужчину 42 лет

Петр Пахомов бесследно исчез 30 марта в районном городе и с тех пор его никто не видел.

Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи волгоградцев в поисках 42-летнего Петра Пахомова.

Мужчина исчез 30 марта в Урюпинске и с тех пор никто не смог с ним связаться. Во что он был одет последний раз также неизвестно. А из отличительных примет указываются рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза и светло-русые волосы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Петра Пахомова, просят сообщать по телефонам: 112 или 8 (800)700−54−52.

Ранее стало известно, что трагедией обернулись поиски двух пропавших рыбаков под Волгоградом.