Химловушка «Кукла» взорвалась в руках у школьника в Перми

В Перми полиция начала проверку после взрыва в руках 13-летнего школьника устройства, замаскированного под пачку купюр. Ребёнок нашёл опасный предмет на улице и поднял его из любопытства. Об этом рассказали в региональном МВД.

Источник: Life.ru

«Ребёнок 2012 года рождения нашёл на улице пачку купюр. При попытке её поднять сработало находившееся под купюрами устройство, схожее с химической ловушкой. В результате мальчик получил химический ожог от красящего вещества», — сказано в тексте.

Врачи уже осмотрели пострадавшего, после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Как пишет Mash, это химловушка «Кукла». которая стоит около 1,5 тысяч рублей. Обычно её покупают дял закладки в сейф, чтобы отпугнуть грабителей на случай взлома. Мальчик поднял свёрток по пути из школы — подумал, что там настоящие деньги, в итоге получил ожоги.

Ранее Life.ru писал, что в Запорожской области в руках у ребёнка сдетонировала часть вражеского БПЛА, он госпитализирован. Пострадавший получил ожоги и ранение кисти. По словам мальчика, он поднял неизвестный ему предмет с земли.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше