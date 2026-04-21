В Испании бык «пригвоздил» тореадора к арене, вонзив в него рог на 10 см

Ранее в Испании трагически погиб опытный матадор Рикардо Ортис. 52-летний тореадор стал жертвой быка, которого готовил к предстоящей корриде. В последнее время Ортис, происходивший из известной династии тореадоров и входивший в тройку лучших матадоров Малаги, уже не выступал на арене в силу возраста. Он работал в загонах, ухаживая за животными. Во время осмотра бык неожиданно напал на мужчину, забодал его и пронзил в области сердца.