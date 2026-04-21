Озвучены возможные причины гибели туристов в Бурятии: что случилось с людьми

Напомним, трагедия произошла 21 апреля. В составе группы было 15 человек, маршрут был организован заранее и проходил под руководством опытных гидов. В день восхождения резко ухудшилась погода: усилился ветер и похолодало. Несмотря на это, группа продолжила подъем. В результате погибли три человека, включая гида. Спасатели работают в сложных условиях, тела погибших продолжают спускать с горы.