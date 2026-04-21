Озвучены возможные причины гибели туристов в Бурятии: что случилось с людьми

Следственный комитет назвал возможные причины гибели туристов в горах Бурятии. По версии следствия, люди могли сорваться с высоты или попасть под камнепад.
По данным СК, группа туристов из Красноярска 18 апреля прибыла в поселок Монды и отправилась к пику Мунку-Сардык. 20 апреля участники достигли вершины и начали спуск. Последняя связка из двух женщин и мужчины отстала и не вернулась в лагерь. Остальные участники поднялись на поиски и обнаружили тела пропавших.
«В ходе осмотра у женщин обнаружены обширные ссадины на лице, которые могли быть причинены в результате камнепада или падения с высоты. Для установления точной причины смерти потерпевших будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в СК.
Следователи уже допросили организаторов тура, включая директора туристической фирмы, его заместителя и гида-инструктора. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель людей.
Напомним, трагедия произошла 21 апреля. В составе группы было 15 человек, маршрут был организован заранее и проходил под руководством опытных гидов. В день восхождения резко ухудшилась погода: усилился ветер и похолодало. Несмотря на это, группа продолжила подъем. В результате погибли три человека, включая гида. Спасатели работают в сложных условиях, тела погибших продолжают спускать с горы.