Кислоту вместо анестезии вкололили погибшей роженице в Новочеркасске

Напомним, в Новочеркасске после родов скончалась 27-летняя Анна Малова. По словам близких, после четвёртого введения анестезии у роженицы начались судороги, она впала в кому и умерла. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Медики роддома Новочеркасска не передали реаниматологам перинатального центра информацию о том, что погибшей Анне Маловой делали эпидуральную анестезию, а затем вводили антидот.