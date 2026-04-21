Кислоту вместо анестезии вкололили погибшей роженице в Новочеркасске

Знакомая утверждает, что «врачи вкололи девушке какую-то кислоту вместо анестезии». После серии инъекций женщина впала в кому. Медики провели кесарево сечение, затем пациентку перевезли в перинатальный центр Ростова. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.
Подруга раскрыла детали гибели погибшей роженицы в Новочеркасске.
Близкие предполагают, что причиной могла стать ошибка анестезиолога, который якобы ввёл другой препарат. Они также считают, что кома могла наступить из-за болевого шока. Окончательные выводы сделает экспертиза, которая должна установить точные причины произошедшего.
Напомним, в Новочеркасске после родов скончалась 27-летняя Анна Малова. По словам близких, после четвёртого введения анестезии у роженицы начались судороги, она впала в кому и умерла. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Медики роддома Новочеркасска не передали реаниматологам перинатального центра информацию о том, что погибшей Анне Маловой делали эпидуральную анестезию, а затем вводили антидот.
