В селе Брянской области женщина погибла, наступив на мину «Лепесток»

БРЯНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Мирная жительница наступила на мину «Лепесток» ВСУ в селе Курковичи Стародубского округа Брянской области, в результате чего погибла. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Курковичи Стародубского муниципального округа мирная жительница наступила на мину “Лепесток”. В результате террористических действий укронацистов женщина, к сожалению, погибла. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны», — написал он.