В селе Брянской области женщина погибла, наступив на мину «Лепесток»

БРЯНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Мирная жительница наступила на мину «Лепесток» ВСУ в селе Курковичи Стародубского округа Брянской области, в результате чего погибла. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.