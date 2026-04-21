Экс-чиновницу, устроившую смертельное ДТП на Садовом кольце, отправили в СИЗО

«Таганский районный суд города Москвы 21 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Владимировой Анны Константиновны», — сказано в тексте.
Уголовное дело рассматрвиается по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц). Подозреваемой грозит до 15 лет тюремного срока.
Напомним, 30-летняя экс-служащая Россотрудничества Анна Владимирова устроила страшную аварию за рулём Mercedes в центре Москвы, в результате чего погибли двое человек, ещё несколько получили травмы. Сначала нарушительница сбила мужчину на электровелосипеде, затем врезалась в припаркованную машину, после чего — в ограждение и ещё в пять автомобилей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Женщина двигалась на своей иномарке без госномеров.
