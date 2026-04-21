Экс-чиновницу, устроившую смертельное ДТП на Садовом кольце, отправили в СИЗО

Напомним, 30-летняя экс-служащая Россотрудничества Анна Владимирова устроила страшную аварию за рулём Mercedes в центре Москвы, в результате чего погибли двое человек, ещё несколько получили травмы. Сначала нарушительница сбила мужчину на электровелосипеде, затем врезалась в припаркованную машину, после чего — в ограждение и ещё в пять автомобилей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Женщина двигалась на своей иномарке без госномеров.