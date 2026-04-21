Более 200 нелегальных мигрантов выявили на овощной базе в Краснодаре

В Краснодаре правоохранители провели проверку соблюдения миграционного законодательства на одной из овощных баз в хуторе Ленина. На предприятии в качестве разнорабочих трудились 362 иностранца, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В результате проверки 250 мигрантов доставили в отдел полиции. Среди них жители Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Турции и Армении. В отношении 115 граждан составили административные дела о нарушении миграционного законодательства, 91 иностранец привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывании на территории страны, а за работу без патента к ответственности привлекут 26 человек.
«Кроме того, к административной ответственности привлечены работодатели иностранных граждан. В их действиях также усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьей 322 УК РФ. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в кубанском главке.