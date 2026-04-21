Более 200 нелегальных мигрантов выявили на овощной базе в Краснодаре

В результате проверки 250 мигрантов доставили в отдел полиции. Среди них жители Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Турции и Армении. В отношении 115 граждан составили административные дела о нарушении миграционного законодательства, 91 иностранец привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывании на территории страны, а за работу без патента к ответственности привлекут 26 человек.