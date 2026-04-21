Жительница Брянской области погибла, подорвавшись на украинской мине «лепесток»

Мирная жительница села Курковичи Стародубского муниципального округа погибла, наступив на украинскую мину «лепесток». Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

— Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Дроны Вооруженных сил Украины 20 апреля ударили по населенному пункту Великая Лепетиха в Херсонской области. В результате тяжело пострадал заместитель главы Великолепетихского округа Дмитрий Толчеев.

Ночью 20 апреля жители Краснодарского края рассказали, что после полуночи было слышно несколько десятков взрывов в разных частях Черноморского побережья. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников погиб житель города Туапсе.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
