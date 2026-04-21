Трехэтажный жилой дом горел в Бутурлинском районе

Возгорание случилось в доме на Молодежной улице в селе Валгусы.

Источник: Нижегородская правда

Пожар произошел в трехэтажном жилом доме в Бутурлинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание случилось в доме на Молодежной улице в селе Валгусы. Огонь раскинулся по площади 16 кв. метров, когда на место прибыли пожарные. Из здания удалось спасти четырех человек, в том числе одного ребенка. В тушении пожара участвовали 10 человек и четыре единицы техники.

Вероятнее всего, причиной возгорания стало сломанное электрооборудования.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что четыре человека погибли на пожаре в Дальнеконстантиновском округе.