СК: Взорвавшиеся купюры в Перми оказались химической ловушкой

Устройство, которое было замаскировано под пачку купюр и взорвалось в руках у подростка в Перми, оказалось химической ловушкой. В результате красящее вещество попало ему в глаза. В связи со случившемся следователи во вторник, 21 апреля, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

— Следователем СК России проводится осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза; продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Следователи призвали россиян при обнаружении подозрительных предметов, включая денежные купюры и телефоны, не брать их в руки и не прикасаться к ним, передает Telegram-канал Следственного комитета России.

О произошедшем стало известно 21 апреля. По данным регионального министерства территориальной безопасности, после касания свертка раздался хлопок, похожий на звук от сработавшей петарды. В результате взрыва подросток получил легкие ожоги, но ему не потребовалась госпитализация.