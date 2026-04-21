СК: Взорвавшиеся купюры в Перми оказались химической ловушкой

Устройство, которое было замаскировано под пачку купюр и взорвалось в руках у подростка в Перми, оказалось химической ловушкой. В результате красящее вещество попало ему в глаза. В связи со случившемся следователи во вторник, 21 апреля, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.