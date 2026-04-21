В Волгограде повторно забраковали сомнительные пельмени

Сотрудники Управления Россельхознадзора в Волгограде при проверке системы «Меркурий’обнаружили нарушение при оформлении электронных документов на пищевые продукты.
Представитель одного из производителей оформил санитарно-ветеринарные документы на пельмени со свининой и говядиной на основе производственного сертификата, который ранее был аннулирован из-за несоответствия продукции законным требованиям. Подобное нарушение может привести к появлению на прилавках небезопасной мясной продукции.
В связи с этим предприятию объявлено предостережение. А ранее в Волгограде специалисты ведомства обнаружили махинации со сроком годности говяжьих субпродуктов в Иловлинском районе.